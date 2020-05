Números e Curiosidades - Bundesliga 26.ª jornada

- 25 – As jornadas já disputadas.- 26 – Vai realizar-se a partir deste sábado a 26.ª jornada.- 5 – As equipas que ainda podem ser campeãs.- 9 – As jornadas que faltam jogar para acabar o campeonato.- 55 – Os pontos do Bayern, o líder que soma mais 4 pontos que o 2.º, o Borussia Dortmund.- 728 – Os golos marcados até ao momento.- 73 – Os golos marcados pelo Bayern Munique, o melhor ataque.- 25 – Os golos marcados por Lewandowski, o melhor marcador do campeonato.- 55 – Os golos sofridos pelo Werder Bremen, a pior defesa.- 2 – Os empates do Koln e do Mainz (apenas dois empates em 25 jornadas).- 10 – Os empates do Schalke 04, a equipa com mais empates no campeonato.- 4 – As vitórias de Bayern e Borussia Dortmund atualmente.- 4 – As derrotas consecutivas do Paderborn atualmente.- 16 – Os pontos do Paderborn, o lanterna vermelha do campeonato.- 5 – As derrotas consecutivas do Werder Bremen em casa atualmente. A equipa que há mais tempo não pontua em casa para o campeonato.- 27 - Com 27 pontos em disputa, ainda ninguém desceu de divisão.- Bayern – atuais heptacampeões.- Borussia Dortmund – 2011/12 (há 8 anos).- Borussia M’Gladbach – 1976/77 (há 43 anos).- RB Leipzig – nunca foi campeão.- Bayer Leverkusen – nunca foi campeão.- Com o futebol parado o Hertha de Berlim continuou a mudar de treinadores. Vai para o seu 4.º treinador nesta temporada. Bruno Labbadia foi o treinador escolhido para evitar que o clube da capital desça de divisão.Augsburg - WolfsburgB. Dortmund - SchalkeF. Dusseldorf – PaderbornHoffenheim - HerthaRB Leipzig - FreiburgFrankfurt - MonchengladbachKoln – MainzUnion Berlin – Bayern

W. Bremen – B. Leverkusen