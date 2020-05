Números e Curiosidades - Campeonato da Coreia do Sul

Vai começar amanhã (sexta-feira) o campeonato da Coreia, o sexto campeonato que se vai jogar em tempo de covid-19.



- 12 – As equipas que participam no campeonato.



- 33 – O número de jornadas do campeonato (numa 1.ª fase).



- 6 – As equipas que se apuram para um grupo final, ao fim das 33 jornadas, para se encontrar o campeão.



- 5 – As jornadas do grupo final de onde vai sair o campeão.



- 8 – Os meses em que decorre a competição, de maio 2020 a dezembro 2020.



- 3 – Os campeonatos consecutivos ganhos pelo Jeonbuk Motors, o atual campeão.



- 38 – Este é o 38.º campeonato da história da Coreia.



- 9 – O número de campeões que já teve o campeonato.



As 12 equipas em competição:



- Jeonbuk; Suwon; Ulsan Hyundai; Sangju Sangmu; Incheon; Daegu; Gwangju; Seongnam; Pohang; Busan; Gangwon; Seoul



Como se determina o campeão?



- 12 equipas, 38 jornadas (33 numa primeira fase – 11 jornadas por volta) e as outras 5 num grupo final, onde vão estar as 6 melhores classificadas. Quem chegar ao fim do grupo final na frente é o campeão.



O ACTUAL CAMPEÃO:



- Jeonbuk Motors, orientado pelo português José Morais.



- Ganharam os 3 últimos campeonatos coreanos.



- E ganharam 5 nos últimos 6 anos.



- Tem no total 7 campeonatos conquistados sendo o primeiro conseguido em 2009. (todos os 7 títulos foram na última década)



A HISTÓRIA:



- 1.º campeonato foi realizado em 1983.



- O vencedor do 1.º campeonato foi o Goyang Zaicro. Ganhou esse e nunca mais venceu.



- O Busan venceu o 2.º mas esta equipa já venceu por 4 vezes. Também já não ganham o campeonato desde 1997. (há 23 anos)



MAIS TÍTULOS:



- Seongnam IC – 7 títulos

- Jeonbuk Motors – 7 títulos

- FC Seoul – 6 títulos

- Pohang Steelers – 5 títulos



O PORTUGUÊS DO CAMPEONATO:



- José Morais é o treinador português do Jeonbuk Motors. Vai para a sua 2.ª época no clube. Foi campeão no ano de estreia.