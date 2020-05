Números e Curiosidades - Campeonato da República Checa

- Neste momento está a jogar-se em 8 países do Mundo.- Alemanha, Ilhas Faroé, Estónia e Bielorrússia (Europa); Taiwan, Coreia do Sul e Turqueministão (Ásia), Costa Rica (América) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vão recomeçar mais 3 campeonatos, os 3 na Europa.- A Europa continua a ser o continente onde mais países jogam futebol (7) contra os 3 da Ásia e 1 na América.- Vai recomeçar o campeonato da Arménia, Hungria e Rep. Checa.- 16 – As equipas que participam no campeonato para achar o campeão.- 30 – O Número de jornadas do campeonato (Todos contra todos a 2 voltas), na 1.ª fase.- 5 – O número de jornadas da fase final.- 6 – As equipas que se apuraram para a fase final para o Grupo Campeonato.- 24 – As jornadas já disputadas deste campeonato.- 6 – As jornadas que faltam para acabar a 1.ª fase.- 27 – Este é o 27º campeonato da história da Rep. Checa.- 5 – O número de campeões que já teve o campeonato.- 12 – Os títulos de campeão do Sparta de Praga (com mais títulos).- 6 – Os anos que o Sparta de Praga não é campeão.- Jablonec; Zlin; Pribram; Ostrava; Slovacko; Sigma Olomouc; Mlada Boleslav; Slavia Praga; Bohemians 1905; Teplice; Ceske Budejovice; Liberec; Opava; Karvina; Sparta Praga e Plzen.- 16 Equipas, 30 jornadas (2 voltas), todos contra todos e quem cegar ao fim nos 6 primeiros vai a um grupo final.- Nesse grupo final vão jogar 5 jornadas (todos contra todos numa volta). Quem chegar ao fim com mais pontos, é campeão.- Os pontos que vêm da 1ª fase mantém-se para a segunda, não se retiram pontos.- Estamos com 24 jornadas realizadas.- Faltam 6 jornadas para o fim da 1.ª fase.- Slavia Praga comanda o campeonato com 58 pontos, mais 8 que o 2º, o Plzen.- Ainda 18 pontos em disputa, na 1.ª fase.- Os 6 primeiros que forem à fase final, ainda todos podem ser campeões matematicamente, apesar da diferença de pontos já ser considerável.- O Slavia Praga é o actual campeão.- Nos últimos 5 anos… tivemos 2 campeões diferentes, o Plzen (3x) e o Slavia Praga (2x). Curiosamente o campeão em titulo mais vezes, o Sparta Praga, já não é campeão há 6 anos. E este ano dificilmente será, está em 9º lugar, e dificilmente conseguirá entrar no grupo final do titulo.- O campeonato é recente, começou em 1993/94, com a separação da Checoslováquia. Nos primeiros 8 anos, o Sparta venceu 7 vezes o título. O Slavia venceu o outro.- O Slovan Liberec foi a primeira equipa, que não da capital, a festejar o titulo de campeão.

- Todos os 5 campeões da liga checa estão na 1.ª divisão. Liberec, Ostrava, Plzen, Sparta e Slavia.