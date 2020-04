Números e Curiosidades - Campeonato do Turquemenistão

- Agora já se joga futebol em 5 países do Mundo.- O campeonato do Burundi parou… mas…- … Vai recomeçar este fim-de-semana o do Turquemenistão (!)- Não há vírus que os interrompa.- Tajiquistão, Taiwan e Turquemenistão (Ásia), Bielorrússia (Europa) e Nicarágua (América) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vamos continuar a falar neles… hoje (sábado), pelo campeonato que recomeça precisamente amanhã, o do Turquemenistão.- 8 – As equipas que jogam o campeonato.- 28 – O número de jogos (14 em casa e 14 fora).- 28 – Este é o .campeonato do Tajiquistão.- 6 – Os títulos ganhos pelo Kopetdag FC, a equipa com mais campeonatos do Turquemenistão conquistados.- 5 – O Altyn Asyr venceu 5 dos últimos 6 campeonatos.- 8 – Esta Liga do Tajiquistão já conheceu 8 campeões diferentes.- Altyn Asyr; Kopetdag Asgabat; Merw; FC Asgabat; Nebitci; Energetik; Ahal e Sagadam- As 8 equipas jogam entre si, a quatro voltas, 28 jornadas.- Quem chegar ao fim em 1.º lugar, é campeão. (Fácil)- É o terceiro campeonato consecutivo com apenas 8 equipas.- Campeonato é anual (de abril a outubro).- Campeonato começou no início de março mas foi interrompido a meio desse mês por causa do vírus.- Regressa agora 1 mês depois.- Estamos com 3 jornadas realizadas.- Neste fim-de-semana vai-se dar inicio à 4.ª jornada.- O campeão Altyn Asyr, ainda anão perdeu, mas está a 3 pontos da liderança.- Comanda o campeonato, com 7 pontos, o Kopetdag Asgabat- O actual campeão, o Altyn Asyr, venceu o seu primeiro campeonato somente em 2014.- Daí para cá já conquistou 5 campeonatos, apenas perdeu o campeonato de 2018 para o Ahal.- O Kopetdag FC, o primeiro campeão de sempre do país, venceu os primeiros 4 campeonatos. Venceu 6 nos primeiros 8 campeonatos. Desde então… nunca mais venceu.- Desde 2000 que o Kopetdag não é campeão. E este ano pode ser igualado em títulos pelo actual campeão, o Altyn Asyr- O primeiro campeonato realizou-se em 1992, depois da separação dos membros da União Soviética.- O primeiro campeão foi o Kopetdag FC.

- Tanto o campeão Altyn Asyr, como o 1.º campeão e com mais títulos de sempre, o Kopetdag, são ambos da capital Asgabat.