Números e Curiosidades - Mais 2 campeonatos de futebol estão a chegar

- Neste momento está a jogar-se em 6 países do Mundo.- Alemanha, Ilhas Faroé e Bielorrússia (Europa); Taiwan, Coreia do Sul e Turqueministão (Ásia) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vão recomeçar mais 2 campeonatos, 1 na Europa e 1 na América- A Europa vai passar a ser o continente onde mais países jogam futebol (4) contra os 3 da Ásia. A América vai agora ter o primeiro.- Vão recomeçar o campeonato da Costa Rica e da Estónia.- 12 – As equipas que jogam os 2 torneios, para achar o campeão da Costa Rica.- 22 – O número de jogos de cada torneio (abertura e encerramento), antes dos "play off" (11 em casa e 11 fora).- 4 – As equipas que se apuram para os "play-off" do título.- 28 – Os títulos ganhos pelo Herediano, a equipa com mais campeonatos da Costa Rica conquistados.- Guadalupe; Limon; Cartagines; Alajuelense, Grecia; Zeledon; U.C.R.; Santos DG; San Carlos; ADR Jicaral; Saprissa e o Herediano.- As 12 equipas jogam entre si, a duas voltas, 22 jornadas.- Os 4 primeiros apuram-se para o "play off".- O 1.º vai jogar com o 4.º e o 2.º com o 3.º (para apurar os finalistas).- Os vencedores das meias finais jogarão uma final a duas mãos.- O vencedor da final vai ainda defrontar o vencedor da 1.ª fase, também a duas mãos.- Se o vencedor do "play off" for o mesmo que o da 1.ª fase, então temos o campeão da Costa Rica. Caso contrário, há finalíssima.- Estamos com 15 jornadas realizadas do torneio de encerramento.- Faltam 7 jornadas para o final da 1.ª fase.- Ontem começou a jogar-se a 16.ª jornada.- Saprissa (33), Alajuelense (32), Herediano (26) e Guadalupe (24), estão neste momento em posição de "play off".- Mas como há ainda 21 pontos em disputa, ainda ninguém garantiu as vagas para a fase final.- Até o último classificado atualmente, o U.C.R (12) ainda pode terminar nos 4 primeiros.- O Herediano foi o vencedor do torneio de abertura, venceu na finalíssima (a duas mãos) o Alajuelense.- Na temporada passada o San Carlos venceu o torneio de encerramento.- Existe um clube com nome… de País, é o Grecia.- 10 – As equipas que participam no campeonato para achar o campeão.- 36 – O número de jornadas do campeonato (todos contra todos a 4 voltas).- 27 – Excepcionalmente esta época apenas vão ser 27 jornadas (por causa do vírus). Encurtou-se em 1 volta o campeonato. (3 voltas – todos contra todos).- 7 – Os meses em que decorre a competição, de Maio 2020 a Novembro 2020.- 11 – Os campeonatos ganhos pelo Flora, a equipa com mais títulos de campeão.- 61 – Este é o 61.º campeonato da história da Estónia.- 12 – O número de campeões que já teve o campeonato.- 6 – Há 6 anos que ninguém vence o campeonato por duas vezes seguidas.- Paide; Kuressaare; Kalju; Legion; Narva; Flora; Tammeka; Tallinna Kalev; Tulevik e o Levadia.- 10 equipas, 27 jornadas (3 voltas), todos contra todos e quem chegar ao fim com mais pontos é campeão.- Estamos com 1 jornada realizada.- O campeonato tinha começado na primeira semana de Março e … foi logo interrompido.- Começou ontem (terça-feira) a 2.ª jornada do campeonato.- O Levadia e o Kalju comandam o campeonato, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos (!)- O actual campeão Flora ainda só tem um jogo (3 pontos), joga hoje o seu 2.º encontro.- O Flora é o actual campeão.- Nos últimos 6 anos tivemos 4 campeões diferentes, o Levadia (2014), o Flora (2015, 2017 e 2019), o FCI Tallinn (2016) e o Kalju (2018).

- O campeão de 2016, o clube da capital, o FCI Tallinn, venceu o seu primeiro campeonato de sempre nesse ano. Clube fundado em 2002… conseguiu o seu primeiro e único título em 2016. Em 2017 ficou em 4.º lugar e … desapareceu! Acabou (como senior).