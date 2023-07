Números e Curiosidades - Mundial de futebol feminino 2023

9 – Vai realizar-se pela 9.ª vez o Campeonato do Mundo de futebol feminino.



1 – A estreia de Portugal em Mundiais.



32 – As seleções presentes neste Mundial.



64 – O número de jogos do Mundial.



736 – O número de jogadoras presentes.



1 – Pela 1.ª vez na história o Mundial vai realizar-se na Oceânia.



4– O número de títulos mundiais dos Estados Unidos. A seleção com mais campeonatos do Mundo ganhos.



4 – O número de vencedores dos Mundiais. Estados Unidos (4), Alemanha (2), Noruega (1) e Japão (1). Estão todas presentes.



31 – O número de dias que decorre a competição (20 Jul a 20 Ago).



RECORDES



13-0 – A maior goleada de sempre. Estados Unidos-13 Tailândia-0 (2019)



34 anos – Cristiane (Brasil) é a jogadora mais velha de sempre num mundial a fazer "hat-trick".



37 anos – Formiga, com 37 anos, foi a jogadora mais velha de sempre a marcar num mundial.



17 – Os golos de Marta (Brasil) a jogadora com mais golos em Mundiais (tanto em masculinos como em femininos).



6 – O número de participações em Mundiais para Formiga (Brasil) e Homare Sawa (Japão).



GRUPO PORTUGAL



- Estados Unidos, Vietname e Países Baixos. Nada mais nada menos que as campeãs mundiais e as vice campeãs mundiais (!)



PORTUGAL EM MUNDIAIS



- Vai ser a estreia da seleção em mundiais.



155 - Carole Costa – a jogadora mais internacional por Portugal presente neste Mundial. 155 Internacionalizações.



23 – Carolina Mendes – a jogadora com mais golos por Portugal presente neste Mundial. 23 golos.



O GOLO 1000



- Estão marcados até ao momento em todas as edições dos Mundiais… 917 golos. Muito possivelmente vai acontecer o golo 1000 nesta edição.