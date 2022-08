Números e Curiosidades - Taça/Liga dos Campeões (1955-2022)

- Aí está a 68.ª edição da maior prova da UEFA (A Liga dos Campeões existe desde 1992, há precisamente 30 anos)- Vamos para a 31.ª edição da Liga dos Campeões.- São 124 jogos até à final de 10 de junho de 2022 no Estádio Olímpico Ataturk, em Instanbul.- Dos 32 clubes presentes temos um estreante, o Entraich Frankfurt.- A Escócia que não teve nenhum clube nas últimas 4 edições, vai ter dois este ano (!). O Celtic regressa 4 anos depois e o Rangers regressa 12 anos depois.- Macabi Haifa também regressa 12 anos depois.- Os portugueses na Liga dos Campeões (5 equipas):- Porto – 25 vezes.

- Benfica – 16 vezes.





- Sporting – 9 vezes.





- Boavista – 2 vezes.





- Braga -2 vezes.



- Sporting vai para a 10.ª presença.





- Benfica vai para a 17.ª presença.





- O Porto vai para a 26.ª presença.



CURIOSIDADES:



- Portugal pelo 2.º ano consecutivo parte com 3 equipas na Liga dos Campeões.



- Pela 8.ª vez Portugal vai ter 3 equipas na Liga dos Campeões.



- São 15 os países representados, nos 32 clubes presentes.



- Alemanha (5 clubes), Espanha, Inglaterra e Itália com 4 equipas são os mais representados. Segue-se Portugal com 3 (5.º país com mais equipas)





- O Real Madrid e Barcelona vão participar pela 27.ª vez (!). Os clubes com mais presenças.





- Seguem-se com 26 presenças, Bayern e FC Porto.





- Grandes ausentes – Manchester United (24 participações) e Arsenal (19 participações).



NOTA:



- Nos últimos 4 anos, a Liga dos Campeões foi ganha sempre por clubes diferentes.



2019-Liverpool, 2020-Bayern, 2021-Chelsea e 2022-Real Madrid.