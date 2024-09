Nuno Espírito Santo com vitória histórica em Liverpool

A derrota dos 'reds', que estavam só com vitórias, a exemplo do City, deixa os campeões já na frente sem companhia, após o 2-1 ao Brentford, novamente com o norueguês Haaland em grande plano, com mais um 'bis'.



Nuno Espírito Santo passa por um momento alto da carreira, levando o Forest, apenas 17.º na última época, a um muito promissor quarto lugar provisório, já com oito pontos em quatro jogos, dos quais ganhou dois e empatou outros dois.



Callum Hudson-Odoi fez o golo, aos 53 minutos, 'castigando' o domínio ineficaz do Liverpool, no que foi a primeira derrota do treinador Arne Slot, sucessor do carismático Jürgen Klopp.



Para o Liverpool, foi o primeiro golo sofrido neste campeonato, com a agravante de lhe 'custar' os três pontos.



Diogo Jota foi titular no ataque do Liverpool e Jota Silva entrou aos 81 minutos no Forest, tal como o ex-benfiquista Morato.



Os 'reds' ainda são segundos, com nove pontos, mas veem escapar o City (12) e podem ser ultrapassados pelo Arsenal, se os 'gunners' vencerem o Tottenham no dérbi londrino de domingo.



Em Manchester, Bernardo Silva e Ruben Dias começaram no banco e assistiram ao 'balde de água fria' que foi o golo do congolês Wissa, a adiantar o Brentford, no primeiro minuto.



Os portugueses só entraram no jogo aos 84 minutos, para controlar uma partida que teve em Haaland o 'herói', mais uma vez, com os golos aos 19 e 32 minutos, para um total de 99 pelos ‘citizens’ em todas as competições.



Os outros lusos na partida foram Matheus Nunes (entrou aos 90+2 minutos, no City) e Fábio Carvalho (entrou aos 72, no Brentford).



Haaland chega a impressionante marca de nove golos em quatro jogos, no seu melhor arranque de época de sempre, assumindo-se, pela eficácia na finalização, como elemento imprescindível na formação orientada por Pep Guardiola.



Mais cedo, o Manchester United conseguiu uma vitória clara por 3-0 em Southampton, em jogo em que Marcus Rashford regressou aos golos, após seis meses.



Depois de duas derrotas, o United 'precisava' de um resultado moralizador, o que consegue com golos de De Ligt (35), Rashford (41) e Garnacho (90+6), mas também com um penálti defendido por Onana, a remate de Cameron Archer (33).



Os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares, não marcaram mas estiveram em dois dos golos - Bruno Fernandes fez o centro para o cabeceamento de De Ligt e Dalot assistiu Garnacho.



O português Mateus Fernandes foi titular pelo Southampton.



Marco Silva, treinador do Fulham, viu a sua equipa ceder um empate (1-1) ao West Ham já nos descontos.



O golo do Fulham foi do ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 24 minutos, com o empate final fixado por Ings, aos 90+5.



O Fulham ocupa provisoriamente o 11.º lugar, com cinco pontos.



Nos outros jogos do dia, o Brighton cedeu um 'nulo' ao Ipswich e Crystal Palace e Leicester também empataram, mas 2-2.