Nuno Espírito Santo começa a ganhar, Chelsea `tropeça`
O Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, começou hoje a Premier League a ganhar, enquanto o poderoso Chelsea cedeu um inesperado empate em casa face ao Crystal Palace.
O Forest protagonizou uma primeira parte demolidora, em que marcou os seus três golos, para depois descomprimir e permitir ao Brentford reduzir, para o 3-1 final.
Chris Wood, aos cinco e 45+2 minutos, e Dan Ndoye, aos 42, apontaram os golos da equipa da casa. Aos 78, de grande penalidade, Igor Thiago marcou para os forasteiros.
O português Jota Silva ainda entrou em jogo, aos 79 minutos, para o lugar de Ndoye, para refrear o jogo. Pelo Brentford, o lateral Fábio Carvalho foi titular.
O Chelsea, recente vencedor do Mundial de clubes, começou mal o campeonato, cedendo um 'nulo' ao Crystal Palace, em jogo que dominou, mas sem criar grande perigo.
Em Stamford Bridge, os 'blues' tiveram a posse de bola (71%), somaram cantos (11) e estiveram balanceados para o ataque, com 19 remates, dos quais três enquadrados, à baliza de Dean Henderson - produção de jogo insuficiente para alterar o 0-0 inicial.
Quanto aos 'eagles' de Crystal Palace, até ameaçaram nas raras ocasiões criadas, nomeadamente com um remate de Jean-Philippe Mateta que Robert Sánchez muito a custo defendeu (19 minutos).
O Crystal Palace chegou a festejar o golo, aos 13 minutos, de livre, por Eberechi Eze, mas o arbitro não validou, devido à presença irregular de um jogador na barreira.
No Chelsea, Enzo Maresca recorria ao extremo brasileiro Estevão, de 18 anos, e ao ponta-de-lança Liam Delap, sem resultados.
A última grande ocasião foi uma perdida de Andrey Santos, já no minuto 90+3.
O internacional português Pedro Neto foi titular na formação do Chelsea.
