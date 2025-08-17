Nuno Espírito Santo começa a ganhar, Chelsea `tropeça`

O Forest protagonizou uma primeira parte demolidora, em que marcou os seus três golos, para depois descomprimir e permitir ao Brentford reduzir, para o 3-1 final.Chris Wood, aos cinco e 45+2 minutos, e Dan Ndoye, aos 42, apontaram os golos da equipa da casa. Aos 78, de grande penalidade, Igor Thiago marcou para os forasteiros.O português Jota Silva ainda entrou em jogo, aos 79 minutos, para o lugar de Ndoye, para refrear o jogo. Pelo Brentford, o lateral Fábio Carvalho foi titular.O Chelsea, recente vencedor do Mundial de clubes, começou mal o campeonato, cedendo um 'nulo' ao Crystal Palace, em jogo que dominou, mas sem criar grande perigo.Em Stamford Bridge, os 'blues' tiveram a posse de bola (71%), somaram cantos (11) e estiveram balanceados para o ataque, com 19 remates, dos quais três enquadrados, à baliza de Dean Henderson - produção de jogo insuficiente para alterar o 0-0 inicial.Quanto aos 'eagles' de Crystal Palace, até ameaçaram nas raras ocasiões criadas, nomeadamente com um remate de Jean-Philippe Mateta que Robert Sánchez muito a custo defendeu (19 minutos).O Crystal Palace chegou a festejar o golo, aos 13 minutos, de livre, por Eberechi Eze, mas o arbitro não validou, devido à presença irregular de um jogador na barreira.No Chelsea, Enzo Maresca recorria ao extremo brasileiro Estevão, de 18 anos, e ao ponta-de-lança Liam Delap, sem resultados.A última grande ocasião foi uma perdida de Andrey Santos, já no minuto 90+3.O internacional português Pedro Neto foi titular na formação do Chelsea.