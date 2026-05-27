Nuno Espírito Santo continua no West Ham apesar da descida de divisão

“Tivemos reuniões com o treinador Nuno Espírito Santo no início da semana e ficámos felizes de confirmar que ele expressou o seu contínuo compromisso com o clube – tal como o fizemos com ele”, referiram os ‘hammers’ em comunicado.



O clube, que terminou a Liga inglesa de futebol no 18.º e antepenúltimo lugar, acrescentou que o treinador português está “altamente motivado” com o desafio de “levar o West Ham de volta à elite” do futebol inglês e já na primeira oportunidade.



“Esse deve ser o objetivo claro para a próxima temporada. O Nuno já disputou o Championship durante um ano e com um extraordinário sucesso, conquistando o título de 2018 com o Wolverhampton, com 99 pontos”, acrescentou o clube, que tem contrato com o técnico até 2028.



O treinador luso, de 52 anos, foi despedido no início de setembro do Nottingham Forest, que acabou por se manter na ‘Premier’, e no final do mesmo mês assumiu o West Ham, que estava em penúltimo, mas não conseguiu mudar a má época dos ‘hammers’.



“Os 25 pontos conquistados nos nossos últimos 17 jogos na Premier League equivalem a uma média de 1,47 pontos por jogo – que nos levaria ao sétimo lugar na temporada completa. Acreditamos que a melhoria na mentalidade e na união do plantel desde janeiro, que levou a esta recuperação no desempenho e nos resultados, fazem dele o homem certo para nos liderar daqui para a frente”, justificou o clube.



A última vez que o West Ham esteve no ‘Championship’ foi na época de 2011/12 e, depois disso, esteve 14 épocas consecutivas na liga principal, num período em que voltou a vencer um troféu europeu, a Liga Conferência, em 2022/23, com David Moyes ao comando.



