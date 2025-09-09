Nuno Espírito Santo deixa Nottingham Forest

Em comunicado, o clube inglês manifestou a sua gratidão pelo "contributo durante um período de grande sucesso", cujo maior feito aconteceu na época 2024/25, quando levou o Nottingham Forest ao 7.º lugar na Premier League, o que lhes permitiu a qualificação para a Liga Europa, beneficiando também da sanção imposta ao Crystal Palace.



Nuno Espírito Santo, que assumiu o cargo após a saída de Steve Cooper, conseguiu manter o título da liga na sua primeira temporada, apesar da penalização de quatro pontos imposta ao Forest por violação do Fair Play Financeiro.



O desfecho, no entanto, ficou marcado pelas suas tensões com o proprietário do clube, Evangelos Marinakis, com quem o técnico reconheceu em agosto que a sua relação "já não era tão próxima nem tão boa como antes", devido a desentendimentos sobre o planeamento desportivo.



Aos 51 anos, o antigo treinador do Wolverhampton e do Tottenham deixa o Forest onde tinha um contrato válido até 2028, assinado em junho deste ano.



Nuno Espírito Santo treinou igualmente o FC Porto, na época 2016/17, clube onde foi guarda-redes.