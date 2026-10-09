Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador de setembro do Championship

O treinador português Nuno Espírito Santo foi esta sexta-feira eleito treinador do mês de setembro da segunda divisão inglesa de futebol, período no qual o West Ham registou quatro vitórias e um empate, que lhe permitiram subir à vice-liderança.



Depois de não ter conseguido vencer nenhum jogo nas três primeiras jornadas do Championship, ainda durante o mês de agosto, a equipa londrina impôs-se ao Wolverhampton (4-2), orientado pelo compatriota César Peixoto, Derby County (3-0), Bolton (3-2) e Wrexham (6-0) e empatou 2-2 com o Millwall.



“Este prémio deve ser dedicado a mais do que uma pessoa. É partilhado com todas as pessoas que ajudaram a equipa a alcançar estes resultados positivos. (...) Esse esforço coletivo é crucial para alcançar o sucesso e torna-o também muito mais recompensador”, disse o treinador português, em declarações divulgadas pelo organizador da competição.



O desempenho durante o mês passado permitiu à equipa de Nuno Espírito Santo, de 52 anos, ascender ao segundo lugar do escalão secundário do futebol inglês, a dois pontos do líder Swansea, orientado por outro técnico português, Vítor Matos, que também estava nomeado para o prémio de melhor técnico de setembro.