Nuno Espírito Santo já vai em três derrotas seguidas e West Ham pode cair para último
O treinador Nuno Espírito Santo averbou hoje o terceiro desaire consecutivo no comando do West Ham, em Leeds (2-1), onde o futebolista Mateus Fernandes reduziu para os londrinos, que podem cair para o último lugar da Liga inglesa.
O antigo treinador de Nottingham Forest, Wolverhampton e Tottenham continua sem conseguir conduzir os ‘hammers’ aos triunfos e, desde que chegou ao cargo, empatou em Liverpool, contra o Everton (1-1), perdeu no terreno do Arsenal (2-0), na receção ao Brentford (2-0) e hoje em Leeds, no jogo inaugural da nona jornada.
Em Elland Road, o desafio ficou muito bem encaminhado para os ‘peacocks’ logo nos instantes iniciais, face às finalizações do norte-americano Brenden Aaronson (minuto três) e do galês Joe Rodon (15), na sequência de dois pontapés de canto.
O médio português Mateus Fernandes foi lançado no decorrer da segunda parte e, em cima do minuto 90, foi à grande área corresponder com eficácia a um cruzamento de Jarrod Bowen.
Com este desfecho, os ‘irons’, que seguem em 19.º e penúltimo lugar, com quatro pontos, podem terminar a ronda nove da Premier League como lanterna-vermelha, caso o Wolverhampton (20.º, com dois), de Vítor Pereira, vença na receção ao Burnley.
