Nuno Espírito Santo renova com Nottingham Forrest

“O Nuno orquestrou uma incrível temporada de 2024/2025 para o Forest, conduzindo o clube à sua melhor classificação na Liga em 30 anos e conseguindo a primeira qualificação para um competição europeia desde 1995-95”, avançou o clube em comunicado.



O Nottingham Forest terminou a última temporada da primeira liga inglesa na sétima posição, com 65 pontos, imediatamente atrás de Aston Villa e Newcastle, ambos com 66 pontos, e à frente do Brighton (61 pontos).



“Estou muito contente por poder continuar a nossa viagem neste clube fantástico. Desde que chegámos ao Forest, temos trabalhado muito para criar um laço especial entre jogadores, adeptos e toda a gente no clube, o que nos ajudou a conseguir grandes feitos na última temporada”, disse o treinador português, desde dezembro de 2023 no clube.



“Já demonstrou que potencia a performance dos jogadores e que é um especialista no desenvolvimento de jogadores, ao mesmo tempo que integra os nossos jovens talentos na primeira equipa”, comentou o dono do clube, Evangelos Marinakis.