Nuno Mendes lesionado na perna esquerda e desfalca PSG na próximas semanas

O emblema parisiense não revelou detalhes sobre a lesão, nem indicou o tempo exato de paragem do lateral esquerdo luso, que foi opção na vitória contra o Estrasburgo (3-1), da sétima jornada, no sábado, entrando em campo ao minuto 53.



Desta forma, o antigo jogador do Sporting vai falhar, pelo menos, o embate com os espanhóis do FC Barcelona para a Liga dos Campeões, na terça-feira, e os encontros com o Lyon, de Paulo Fonseca, e Le Havre, ambos para a Ligue 1.