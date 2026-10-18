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Nuno Mendes lesionado na perna esquerda e desfalca PSG na próximas semanas

Nuno Mendes lesionado na perna esquerda e desfalca PSG na próximas semanas

O defesa internacional português Nuno Mendes lesionou-se na perna esquerda, frente ao Estrasburgo, e vai desfalcar o Paris Saint-Germain nas próximas semanas, anunciou hoje o líder da Liga francesa de futebol.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Nuno Mendes lesionou-se na perna esquerda frente ao Estrasburgo. Na foto, Nuno Mendes no jogo contra Manchester City Foto: Adam Vaughan - EPA

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O emblema parisiense não revelou detalhes sobre a lesão, nem indicou o tempo exato de paragem do lateral esquerdo luso, que foi opção na vitória contra o Estrasburgo (3-1), da sétima jornada, no sábado, entrando em campo ao minuto 53.

Desta forma, o antigo jogador do Sporting vai falhar, pelo menos, o embate com os espanhóis do FC Barcelona para a Liga dos Campeões, na terça-feira, e os encontros com o Lyon, de Paulo Fonseca, e Le Havre, ambos para a Ligue 1.
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