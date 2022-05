O defesa que alinhou no campeão francês por empréstimo do Sporting é um dos quatro jogadores do clube na equipa ideal da competição, juntamente com o guarda-redes italiano Donnarumma, o defesa brasileiro Marquinhos e o avançado Mbappé, melhor marcador da prova, com 25 golos, e "rei" das assistências, com 17.O "onze" fica completo com Saliba e Payet, do Marselha, Tchoumanéni e Bem Yedder, do Mónaco, Clauss e Fofana, do Lens, e Terrier, do Rennes.