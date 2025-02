Nuno Mendes renova contrato com o PSG até 2030

De acordo com o L’Equipe, o jogador português renovou contrato até 2030, tendo mais um ano de opção. Nuno Mendes chegou ao PSG na temporada 2021/22 proveniente do Sporting, onde se sagrou campeão nacional.



O internacional por Portugal custou 45 milhões de euros e já leva quatro épocas no emblema parisiense onde é titular muito utilizado por parte de Luis Enrique tendo realizado mais de uma centena de jogos, tendo conquistado três Ligas Francesas, uma Taça de França e duas Supertaças francesas.



O L’Equipe revelou também que as renovações do internacional português Vitinha e Achraf Hakimi estão em curso, com o espanhol Luis Enrique, treinador da equipa, a seguir-se no rol de extensões de contrato.