Nuno Mendes suspenso por três jogos após expulsão na Supertaça francesa

No domingo, o lateral deu uma cotovelada no polaco Michal Skoras e foi expulso com cartão vermelho direto aos 87 minutos, numa altura em que os bicampeões europeus e pentacampeões franceses já perdiam por 1-0, resultado que se manteve até ao fim do encontro e garantiu uma inédita conquista do Lens, vencedor da Taça gaulesa na temporada passada.



Nuno Mendes, de 24 anos, tinha entrado em campo aos 60 minutos e foi expulso pela primeira vez no 275.º jogo da carreira, sendo sancionado pelo comité disciplinar da LFP, a exemplo de Kyllian Antonio, defesa central do Lens, que também viu cartão vermelho e teve duas partidas de suspensão.



O lateral português fica indisponível para os duelos do Paris Saint-Germain com Rennes, Lille e Mónaco, nas três primeiras jornadas da Ligue 1, sendo que o encontro inaugural foi hoje transferido da capital francesa para a maior cidade da região da Bretanha, devido ao mau estado do relvado do Parque dos Príncipes.



“O estado atual do campo não nos permite garantir a segurança dos jogadores”, assumiu a LFP, em comunicado, numa decisão tomada a quatro dias do embate de encerramento da primeira ronda do campeonato e que faz com que o Paris Saint-Germain só receba o Rennes em março de 2027, na 23.ª jornada.



A equipa dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves alinhará fora pela terceira vez consecutiva, após ter começado a época 2026/27 com a conquista da Supertaça Europeia, ao revalidar o troféu diante dos ingleses do Aston Villa (2-1), detentores da Liga Europa, em Salzburgo, na Áustria.



“O Paris Saint-Germain já identificou uma solução para a substituição do relvado do Parque dos Príncipes, tendo em vista as próximas partidas, a começar pelo confronto com o Mónaco, em 04 de setembro, na terceira jornada”, garantiram os parisienses, notando que a deterioração do terreno de jogo foi “consideravelmente acelerada” pelo calor sentido na região.



