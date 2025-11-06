Nuno Mendes, Vitinha e Roberto Martínez na corrida aos prémios The Best

O lateral esquerdo e o médio, ambos do Paris Saint-Germain, fazem parte da lista de 11 jogadores que concorrem ao prémio, a qual será reduzida a três finalistas após a votação que se inicia hoje e decorre até 28 de novembro.

Além de Nuno Mendes e Vitinha, estão na luta pelo galardão Ousmane Dembélé (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC Barcelona), Raphinha (FC Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcelona).

Já Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações, é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).