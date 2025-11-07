Nuno Mendes, Vitinha e Roberto Martínez na corrida aos prémios The Best

Sandy Baltimore (França e Chelsea)

Nathalie Björn (Suécia e Chelsea)

Aitana Bonmatí (Espanha e FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra e Chelsea)

Mariona Caldentey (Espanha e Arsenal)

Temwa Chawinga (Malauí e Kansas City)

Kadidiatou Diani (França e OL Lyonnes)

Melchie Dumornay (Haiti e OL Lyonnes)

Patri Guijarro (Espanha e FC Barcelona)

Lindsey Heaps (Estados Unidos e OL Lyonnes)

Lauren James (Inglaterra e Chelsea)

Chloe Kelly (Inglaterra e Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Polónia e FC Barcelona)

Clàudia Pina (Espanha e FC Barcelona)

Alexia Putellas (Espanha e FC Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra e Arsenal)

Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal)

- Candidatos ao The Best FIFA para o jogador do ano





Ousmane Dembélé (França e Paris Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Marrocos e Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra e Bayern Munique)

Kylian Mbappé (França e Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal e Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Inglaterra e Chelsea)

Pedri (Espanha e FC Barcelona)

Raphinha (Brasil e FC Barcelona)

Mohamed Salah (Egito e Liverpool)

Vitinha (Portugal e Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Espanha e FC Barcelona)

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit e OL Lyonnes)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hans-Dieter Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC)

Cata Coll (Espanha e FC Barcelona)

Christiane Endler (Chile e OL Lyonnes)

Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea)

Anna Moorhouse (Inglaterra e Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion)

Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos e Manchester United)

Alisson Becker (Brasil e Liverpool)

Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Itália e Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Manuel Neuer (Alemanha e Bayern Munique)

David Raya (Espanha e Arsenal)

Yann Sommer (Suíça e Inter Milão)

Wojciech Szczesny (Polónia e FC Barcelona)

Alejandro Ciganotto (Argentina)

Manolo el del Bombo (Espanha) (homenagem póstuma)

Adeptos do Zakho (Iraque)

O lateral esquerdo e o médio, ambos do Paris Saint-Germain, fazem parte da lista de 11 jogadores que concorrem à sucessão ao brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid), a qual será reduzida a três finalistas após a votação que se inicia hoje e decorre até 28 de novembro, sem que o organismo revele a data da cerimónia.Além de Nuno Mendes e Vitinha, estão na luta pelo galardão Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), que em setembro recebeu a Bola de Ouro, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC FC Barcelona), Raphinha (FC FC Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (FC FC Barcelona).Já Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações, é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (FC FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).Em 2024, o italiano Carlo Ancelotti foi o vencedor do prémio para o melhor treinador, Emma Hayes arrebatou a de melhor treinadora no feminino, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí, que consta na lista de 17 candidatas ao galardão de 2025, renovou o título de melhor jogadora.Os treinadores e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro da FIFA vão escolher os três melhores candidatos para cada uma das categorias (jogador, guarda-redes e treinador) em ambos os géneros.Os jornalistas especializados em futebol feminino e masculino escolhidos para representaram a comunicação social e os adeptos registados no portal da FIFA também podem votar em cada uma das premiações.Os quatro grupos de votos têm o mesmo peso na votação, independentemente do número de participantes em cada grupo — ou seja, os votos de treinadores e treinadoras, capitães, jornalistas e adeptos representarão cada um 25% do total, independentemente da quantidade de eleitores em cada categoria.Igualmente em votação está a eleição para o 'onze' da seleção masculina do ano da FIFPro, para a qual concorrem 10 jogadores portugueses, casos do guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), os defesas Rúben Dias (Manchester City) e Raphäel Guerreiro (Bayern Munique) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), os médios Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), Bernardo Silva (Manchester City) e Vitinha (Paris Saint-Germain) e o avançado Cristiano Ronaldo (Al Nassr).O defesa argentino Nicolas Otamendi, do Benfica, e o avançado sueco Viktor Gyökeres, que se transferiu do Sporting para o Arsenal esta temporada, são outros dos candidatos à titularidade nesta equipa ideal do ano, que terá também a sua eleição para um elenco feminino. Também foram revelados os candidatos ao prémio da FIFA para os adeptos.Por anunciar ficaram ainda os candidatos aos prémios Puskás e Marta — que homenageiam os melhores golos do ano.