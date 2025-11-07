Futebol Internacional
Nuno Mendes, Vitinha e Roberto Martínez na corrida aos prémios The Best
Os futebolistas portugueses Nuno Mendes e Vitinha estão nomeados para o prémio The Best de melhor jogador do ano, enquanto o selecionador luso, o espanhol Roberto Martínez, concorre ao galardão de melhor treinador, anunciou hoje a FIFA.
O lateral esquerdo e o médio, ambos do Paris Saint-Germain, fazem parte da lista de 11 jogadores que concorrem à sucessão ao brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid), a qual será reduzida a três finalistas após a votação que se inicia hoje e decorre até 28 de novembro, sem que o organismo revele a data da cerimónia.
Além de Nuno Mendes e Vitinha, estão na luta pelo galardão Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), que em setembro recebeu a Bola de Ouro, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC FC Barcelona), Raphinha (FC FC Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (FC FC Barcelona).
Já Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações, é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (FC FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).
Em 2024, o italiano Carlo Ancelotti foi o vencedor do prémio para o melhor treinador, Emma Hayes arrebatou a de melhor treinadora no feminino, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí, que consta na lista de 17 candidatas ao galardão de 2025, renovou o título de melhor jogadora.
Os treinadores e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro da FIFA vão escolher os três melhores candidatos para cada uma das categorias (jogador, guarda-redes e treinador) em ambos os géneros.
Os jornalistas especializados em futebol feminino e masculino escolhidos para representaram a comunicação social e os adeptos registados no portal da FIFA também podem votar em cada uma das premiações.
Os quatro grupos de votos têm o mesmo peso na votação, independentemente do número de participantes em cada grupo — ou seja, os votos de treinadores e treinadoras, capitães, jornalistas e adeptos representarão cada um 25% do total, independentemente da quantidade de eleitores em cada categoria.
Igualmente em votação está a eleição para o 'onze' da seleção masculina do ano da FIFPro, para a qual concorrem 10 jogadores portugueses, casos do guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), os defesas Rúben Dias (Manchester City) e Raphäel Guerreiro (Bayern Munique) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), os médios Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), Bernardo Silva (Manchester City) e Vitinha (Paris Saint-Germain) e o avançado Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
O defesa argentino Nicolas Otamendi, do Benfica, e o avançado sueco Viktor Gyökeres, que se transferiu do Sporting para o Arsenal esta temporada, são outros dos candidatos à titularidade nesta equipa ideal do ano, que terá também a sua eleição para um elenco feminino. Também foram revelados os candidatos ao prémio da FIFA para os adeptos.
Por anunciar ficaram ainda os candidatos aos prémios Puskás e Marta — que homenageiam os melhores golos do ano.
- Candidatas ao The Best FIFA para a jogadora do ano:
- Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano no futebol feminino:
- Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano:
- Candidatas ao The Best FIFA para a guarda-redes do ano:
- Candidatos ao The Best FIFA para o guarda-redes do ano:
- Candidatos ao Prémio da FIFA para os melhores adeptos:
Além de Nuno Mendes e Vitinha, estão na luta pelo galardão Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), que em setembro recebeu a Bola de Ouro, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC FC Barcelona), Raphinha (FC FC Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (FC FC Barcelona).
Já Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações, é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (FC FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).
Em 2024, o italiano Carlo Ancelotti foi o vencedor do prémio para o melhor treinador, Emma Hayes arrebatou a de melhor treinadora no feminino, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí, que consta na lista de 17 candidatas ao galardão de 2025, renovou o título de melhor jogadora.
Os treinadores e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro da FIFA vão escolher os três melhores candidatos para cada uma das categorias (jogador, guarda-redes e treinador) em ambos os géneros.
Os jornalistas especializados em futebol feminino e masculino escolhidos para representaram a comunicação social e os adeptos registados no portal da FIFA também podem votar em cada uma das premiações.
Os quatro grupos de votos têm o mesmo peso na votação, independentemente do número de participantes em cada grupo — ou seja, os votos de treinadores e treinadoras, capitães, jornalistas e adeptos representarão cada um 25% do total, independentemente da quantidade de eleitores em cada categoria.
Igualmente em votação está a eleição para o 'onze' da seleção masculina do ano da FIFPro, para a qual concorrem 10 jogadores portugueses, casos do guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), os defesas Rúben Dias (Manchester City) e Raphäel Guerreiro (Bayern Munique) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), os médios Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), Bernardo Silva (Manchester City) e Vitinha (Paris Saint-Germain) e o avançado Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
O defesa argentino Nicolas Otamendi, do Benfica, e o avançado sueco Viktor Gyökeres, que se transferiu do Sporting para o Arsenal esta temporada, são outros dos candidatos à titularidade nesta equipa ideal do ano, que terá também a sua eleição para um elenco feminino. Também foram revelados os candidatos ao prémio da FIFA para os adeptos.
Por anunciar ficaram ainda os candidatos aos prémios Puskás e Marta — que homenageiam os melhores golos do ano.
- Candidatas ao The Best FIFA para a jogadora do ano:
- Sandy Baltimore (França e Chelsea)
- Nathalie Björn (Suécia e Chelsea)
- Aitana Bonmatí (Espanha e FC Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra e Chelsea)
- Mariona Caldentey (Espanha e Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malauí e Kansas City)
- Kadidiatou Diani (França e OL Lyonnes)
- Melchie Dumornay (Haiti e OL Lyonnes)
- Patri Guijarro (Espanha e FC Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos e OL Lyonnes)
- Lauren James (Inglaterra e Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra e Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polónia e FC Barcelona)
- Clàudia Pina (Espanha e FC Barcelona)
- Alexia Putellas (Espanha e FC Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra e Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal)
- Candidatos ao The Best FIFA para o jogador do ano
- Ousmane Dembélé (França e Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marrocos e Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra e Bayern Munique)
- Kylian Mbappé (França e Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal e Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra e Chelsea)
- Pedri (Espanha e FC Barcelona)
- Raphinha (Brasil e FC Barcelona)
- Mohamed Salah (Egito e Liverpool)
- Vitinha (Portugal e Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Espanha e FC Barcelona)
- Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano no futebol feminino:
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit e OL Lyonnes)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
- Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano:
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hans-Dieter Flick (FC Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
- Candidatas ao The Best FIFA para a guarda-redes do ano:
- Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC)
- Cata Coll (Espanha e FC Barcelona)
- Christiane Endler (Chile e OL Lyonnes)
- Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra e Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos e Manchester United)
- Candidatos ao The Best FIFA para o guarda-redes do ano:
- Alisson Becker (Brasil e Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Itália e Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemanha e Bayern Munique)
- David Raya (Espanha e Arsenal)
- Yann Sommer (Suíça e Inter Milão)
- Wojciech Szczesny (Polónia e FC Barcelona)
- Candidatos ao Prémio da FIFA para os melhores adeptos:
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo (Espanha) (homenagem póstuma)
- Adeptos do Zakho (Iraque)