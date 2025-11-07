Nuno Mendes, Vitinha e Roberto Martínez na corrida aos prémios The Best

Os futebolistas portugueses Nuno Mendes e Vitinha estão nomeados para o prémio The Best de melhor jogador do ano, enquanto o selecionador luso, o espanhol Roberto Martínez, concorre ao galardão de melhor treinador, anunciou hoje a FIFA.

Lusa /
Robert Lewandowski, do FC Bayern de Munique, recebe o troféu de Melhor Jogador do Ano da FIFA 2020 das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante a cerimonia de entrega dos prémios FIFA The BEST, a 17 de dezembro de 2020, em Munique, Alemanha. Foto: Adrian Dennis / AFP

VER MAIS
O lateral esquerdo e o médio, ambos do Paris Saint-Germain, fazem parte da lista de 11 jogadores que concorrem à sucessão ao brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid), a qual será reduzida a três finalistas após a votação que se inicia hoje e decorre até 28 de novembro, sem que o organismo revele a data da cerimónia.

Além de Nuno Mendes e Vitinha, estão na luta pelo galardão Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), que em setembro recebeu a Bola de Ouro, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC FC Barcelona), Raphinha (FC FC Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (FC FC Barcelona).

Já Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações, é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (FC FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).

Em 2024, o italiano Carlo Ancelotti foi o vencedor do prémio para o melhor treinador, Emma Hayes arrebatou a de melhor treinadora no feminino, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí, que consta na lista de 17 candidatas ao galardão de 2025, renovou o título de melhor jogadora.

Os treinadores e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro da FIFA vão escolher os três melhores candidatos para cada uma das categorias (jogador, guarda-redes e treinador) em ambos os géneros.

Os jornalistas especializados em futebol feminino e masculino escolhidos para representaram a comunicação social e os adeptos registados no portal da FIFA também podem votar em cada uma das premiações.

Os quatro grupos de votos têm o mesmo peso na votação, independentemente do número de participantes em cada grupo — ou seja, os votos de treinadores e treinadoras, capitães, jornalistas e adeptos representarão cada um 25% do total, independentemente da quantidade de eleitores em cada categoria.

Igualmente em votação está a eleição para o 'onze' da seleção masculina do ano da FIFPro, para a qual concorrem 10 jogadores portugueses, casos do guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), os defesas Rúben Dias (Manchester City) e Raphäel Guerreiro (Bayern Munique) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), os médios Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), Bernardo Silva (Manchester City) e Vitinha (Paris Saint-Germain) e o avançado Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

O defesa argentino Nicolas Otamendi, do Benfica, e o avançado sueco Viktor Gyökeres, que se transferiu do Sporting para o Arsenal esta temporada, são outros dos candidatos à titularidade nesta equipa ideal do ano, que terá também a sua eleição para um elenco feminino. Também foram revelados os candidatos ao prémio da FIFA para os adeptos.

Por anunciar ficaram ainda os candidatos aos prémios Puskás e Marta — que homenageiam os melhores golos do ano.

- Candidatas ao The Best FIFA para a jogadora do ano:

  • Sandy Baltimore (França e Chelsea)
  • Nathalie Björn (Suécia e Chelsea)
  • Aitana Bonmatí (Espanha e FC Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra e Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Espanha e Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malauí e Kansas City)
  • Kadidiatou Diani (França e OL Lyonnes)
  • Melchie Dumornay (Haiti e OL Lyonnes)
  • Patri Guijarro (Espanha e FC Barcelona)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos e OL Lyonnes)
  • Lauren James (Inglaterra e Chelsea)
  • Chloe Kelly (Inglaterra e Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Polónia e FC Barcelona)
  • Clàudia Pina (Espanha e FC Barcelona)
  • Alexia Putellas (Espanha e FC Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra e Arsenal)
  • Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal)

- Candidatos ao The Best FIFA para o jogador do ano

  • Ousmane Dembélé (França e Paris Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Marrocos e Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra e Bayern Munique)
  • Kylian Mbappé (França e Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal e Paris Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Inglaterra e Chelsea)
  • Pedri (Espanha e FC Barcelona)
  • Raphinha (Brasil e FC Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egito e Liverpool)
  • Vitinha (Portugal e Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (Espanha e FC Barcelona)

- Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano no futebol feminino:

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit e OL Lyonnes)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

- Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano:

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Hans-Dieter Flick (FC Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

- Candidatas ao The Best FIFA para a guarda-redes do ano:

  • Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC)
  • Cata Coll (Espanha e FC Barcelona)
  • Christiane Endler (Chile e OL Lyonnes)
  • Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea)
  • Anna Moorhouse (Inglaterra e Orlando Pride)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos e Manchester United)

- Candidatos ao The Best FIFA para o guarda-redes do ano:

  • Alisson Becker (Brasil e Liverpool)
  • Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Itália e Paris Saint-Germain/Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)
  • Manuel Neuer (Alemanha e Bayern Munique)
  • David Raya (Espanha e Arsenal)
  • Yann Sommer (Suíça e Inter Milão)
  • Wojciech Szczesny (Polónia e FC Barcelona)

- Candidatos ao Prémio da FIFA para os melhores adeptos:

  • Alejandro Ciganotto (Argentina)
  • Manolo el del Bombo (Espanha) (homenagem póstuma)
  • Adeptos do Zakho (Iraque)
PUB
PUB