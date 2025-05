Nuno Moreira marca na vitória do Vasco na Liga brasileira

Moreira, que chegou ao clube para esta época proveniente do Casa Pia, fez o quarto golo em 17 jogos pelo novo clube logo aos três minutos, abrindo caminho a uma vitória fortalecida com tentos de Vegetti (46 e 80), em partida também marcada pelas expulsões de Philippe Coutinho (Vasco) e Marinho (Fortaleza), aos 68.



Com este resultado, o emblema vascaíno deixa a zona de despromoção e sobe ao 10.º posto, com 10 pontos, cinco jornadas seguidas sem vencer no Brasileirão, enquanto o Fortaleza é 13.º, também com 10.