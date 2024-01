Nuno Santos otimista em ganhar prémio Puskas da FIFA

”, disse aos jornalistas na capital britânica, onde já se encontra para assistir à gala de entrega dos troféus esta noite.O extremo português disse que estar entre os três finalistas é bom para ele, mas também para Portugal e para o Sporting.”, vincou.Na 24.ª jornada da I Liga da temporada transata, em Alvalade, o esquerdino dos "leões" abriu a contagem frente ao Boavista (3-0) com um remate de "letra" já dentro da área, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar.Os outros dois finalistas são o paraguaio Julio Enciso, do Brighton, por um remate de fora da área face ao Manchester City, e o brasileiro Guilherme Madruga, do Botafogo, por um pontapé de bicicleta de fora da área ao Novorizontino.





Explicação do gesto



Nuno Santos disse que o pontapé de letra é um movimento que costuma fazer várias vezes durante os treinos e em cruzamentos durante os jogos.



"As pessoas dizem que eu não uso o pé direito, mas a verdade é que eu uso e já fiz alguns golos de pé direito. Foi um momento de inspiração, vi que a bola sobrava para ali e tentei dar de letra e consegui meter a bola onde ninguém esperava”, descreveu.



O jogador de 28 anos não esconde o sonho de vir a poder representar a seleção de Portugal, mas para já está empenhado no clube, que lidera a I Liga.



No entanto, hoje os pensamentos vão estar sobretudo nos Prémios The Best, onde vai estar na mesma sala que muitos dos melhores futebolistas do mundo.



"Sem dúvida é um momento muito especial estar com esses jogadores todos, sou grande fã deles. É desfrutar e espero ganhar”, declarou.



Os prémios The Best são entregues pela FIFA anualmente aos melhores jogadores, guarda-redes e treinadores masculinos e femininos, entre outras categorias.