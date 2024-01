Nuno Santos perde prémio Puskas para o brasileiro Guilherme Madruga

O sportinguista Nuno Santos viu hoje o brasileiro Guilherme Madruga, do Botafogo de São Paulo, arrecadar o prémio Puskas na Gala The Best, da FIFA, em Londres.

O golo de ‘letra’ marcado pelo lateral 'leonino' frente ao Boavista na época 2022/23, não foi suficiente para levar a melhor sobre o jogador ‘canarinho’, que anotou um pontapé de bicicleta de fora da área ao Novorizontino.



O paraguaio Julio Enciso, do Brighton, com um ‘tiro’ de fora da área face ao Manchester City, era o outro jogador que concorria ao galardão.



“Dia único na minha vida. Com certeza que está marcado na minha história e também na memória. Primeiro agradecimento vai para Deus, porque sem ele não seria possível tudo que estou a viver. Dedico à minha família, principalmente aos meus pais, que estão no Brasil”, manifestou Guilherme Madruga, após receber o prémio.