Nuno Tavares abre triunfo da Lazio com golaço frente ao Monza

O defesa esquerdo português Nuno Tavares marcou este domingo o golo inaugural da Lazio, que bateu em casa o Monza por 3-1, na sexta jornada do campeonato italiano de futebol, e manteve-se na frente a par do Inter Milão.



No Estádio Olímpico de Roma, o internacional luso inaugurou o marcador logo aos três minutos, com um forte e colocado remate fora da área, sem hipóteses para o sueco Noel Tornqvist.



A formação da casa chegou ao segundo golo aos 23 minutos, pelo dinamarquês Gustav Isaksen, e ficou com a tarefa teoricamente mais facilitada a partir dos 35, quando Lorenzo Lucchesi viu o vermelho direto e deixou os forasteiros com 10 unidades.



Mesmo com 10, o Monza, com o internacional sub-21 Gustavo Varela de início, conseguiu ‘voltar’ ao jogo aos 46 minutos, graças a um tento do georgiano Sab Goglichidze, servido pelo também internacional jovem luso Dany Mota, entrado ao intervalo.



Os forasteiros, que somam quatro pontos, ainda tentaram chegar à igualdade, mas, sobre o final, aos 87 minutos, o suplente Andrea Pinamonti sentenciou, com o terceiro golo dos locais.



No outro jogo já disputado na tarde de hoje, o Bolonha venceu por 2-1 no reduto do Lecce, com tentos de Riccardo Orsolini (17) e do neerlandês Jay Enem (75), contra um do sueco Amar Fatah (64), que ainda restabeleceu a igualdade.



Antes, pela manhã, a Roma, com Rodrigo Mora no banco a tempo inteiro, empatou a zero no reduto do Como, mantendo a invencibilidade na prova, apesar de ter jogado com 10 desde os 53 minutos, por expulsão do neerlandês Donyell Malen.