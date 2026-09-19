Nuno Tavares ajuda Lazio a apanhar Inter e Roma no topo da Serie A

No terreno do último classificado, a Lazio aproveitou da melhor forma o empate horas antes entre Inter e Roma (2-2), na capital italiana, para chegar aos 13 pontos e subir ao topo da Serie A, num grupo em que ainda pode incluir o Como.



No domingo, a equipa de Fabregas visita o Frosinone e, em caso de triunfo, também passa a somar 13 pontos, numa altura em que o campeonato italiano irá fazer uma pausa para os jogos das seleções nacionais.



Mattia Zaccagni, de grande penalidade, aos 51 minutos, e o holandês Tijjani Noslin, aos 60, com assistência Nuno Tavares, fizeram os golos dos romanos, que somaram a quarta vitória na prova e seguem sem derrotas.



Tavares, na sexta-feira chamado por Jorge Jesus aos trabalhos da seleção portuguesa, foi titular na Lazio, assim como Thierry Correia, mas do lado do Veneza. Já Diogo Leite não saiu do banco dos romanos.



O emblema recém-promovido à Serie A, que hoje falhou uma grande penalidade pelo equatoriano John Yeboah logo aos 17 minutos, segue em último com zero pontos.



