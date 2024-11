Nuno Tavares lesionou-se na coxa esquerda ao serviço da seleção

Segundo o clube da 'cidade eterna' o lateral português, formado no Benfica, regressou da seleção portuguesa com uma "lesão muscular de baixo grau" na coxa esquerda.



Nuno Tavares estreou-se na sexta-feira pela equipa das 'quinas', no jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações, ante a Polónia (5-1), tendo entrado aos 88 minutos.



Na última jornada da fase de grupos, no empate 'luso' em Split, frente à Croácia, Nuno Tavares ficou fora da ficha de jogo, depois de, segundo o selecionador nacional, Roberto Martínez, ter apresentado queixas físicas no treino.



O lateral que atua pelos romanos da Lazio, é, assim, o segundo internacional português a voltar ao seu clube lesionado nesta 'janela' de seleções, depois de João Palhinha, do Bayern Munique, ter sofrido uma rutura dos músculos adutores.