Nuno Tavares marca na vitória do Marselha

Após um autogolo de Faes, do Reims, aos 13 minutos, Tavares fez o 2-0 para o Marselha aos 45+1, com o colombiano Luis Suaréz a "bisar" aos 75 e aos 90+3 para selar a vitória dos visitantes, depois de Balogun ter reduzido para o Reims aos 84.Com os três pontos, o Marselha está no terceiro lugar da Ligue 1, atrás do Paris Saint-Germain e do Lille, enquanto o adversário segue em 19.º e penúltimo.Já o Lorient bateu fora o Rennes, graças a um autogolo do belga Arthur Theate aos 65 minutos.





Boa estreia de Paulo Fonseca



Isto, num dia marcado pela estreia do treinador português Paulo Fonseca no comando técnico do Lille, com uma vitória por 4-1 sobre o Auxerre.



Paulo Fonseca, que assumiu o comando do Lille no final de junho, substituindo Jocelyn Gourvennec, viu o Lille chegar ao intervalo a vencer por 3-0: o canadiano Jonathan David fez o passe para o Benjamin Andre inaugurar o marcador logo no primeiro minuto e "bisou" ele próprio, com golos aos três e 39 minutos.



Já sem Renato Sanches, que esta semana se transferiu para o Paris Saint-Germain, mas com os portugueses José Fonte e Tiago Djaló na equipa titular, o Lille chegou ao 4-0, aos 64 minutos, com um golo de Akim Zedadka, tendo a equipa visitante marcado aos 68, por intermédio de Gaetan Charbonnier.



O Lille, que venceu o título francês em 2020/21, segue na segunda posição da tabela, atrás do campeão Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Clermont, por 5-0.



Com o central português Pedro Mendes no banco, o Montpellier venceu em casa o Troyes por 3-2, num encontro que só ficou decidido aos 81 minutos, quando Teji Savanier desfez a igualdade a dois golos, com que as duas equipas tinham chegado ao intervalo.



Em Toulouse, a equipa da casa e o Nice, com o recém-contratado guarda-redes Kasper Schmeichel no banco, empataram a um golo, com o neerlandês Thijs Dallinga a inaugurar o marcador aos 20 minutos para a formação da casa, e o galês Aaron Ramsey a repor a igualdade para os visitantes, aos 78.



O Lens, que contou com David Costa no "onze", venceu o Brest por 3-2, com um "hat-trick" de Florian Sotoca (27, 62 e 65 minutos), que ainda falhou uma grande penalidade no decorrer da primeira parte.



O argelino Haris Belkebla, aos 66 minutos, e Romain del Castillo, aos 82, de grande penalidade, marcaram os golos do Brest, que teve Matheus Lage entre os titulares.



Já o Angers e o Nantes estrearam-se na edição 2022/23 da liga gaulesa com um empate sem golos.