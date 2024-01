Núrio Fortuna lesionado deixa a seleção angolana de futebol

O atleta, de 28 anos, não deixou de expressar gratidão por ter sido um dos eleitos do treinador português Pedro Gonçalves para a Taça das Nações Africanas (CAN2023), que decorre na Costa do Marfim.”, manifestou.A seleção angolana de futebol defronta a Namíbia, no sábado, em jogo dos oitavos de final da CAN, após terminar líder do Grupo D, com sete pontos, na fase de grupos.