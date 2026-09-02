O Eldorado da Premier League





(Com Lusa)

De acordo com o Transfermarkt, portal alemão especializado em transações, a Premier League só precisou do primeiro período de inscrições de 2026/27, iniciado em julho e ainda aberto na I Liga portuguesa e em mercados periféricos, para bater os 4,07 mil ME totalizados na época passada inteira.A Premier League contribuiu para nove dos 10 negócios mais caros do verão - seis exclusivamente entre primodivisionários - e apresentou oito clubes, incluindo o promovido Ipswich, no top 10 dos gastadores, numa edição sem a presença de treinadores portugueses pela primeira vez em 15 anos.Sunderland (76,75 ME) e Bournemouth (80,8 ME) tiveram os investimentos menos expansivos, bem longe dos 527,2 ME do recordista Manchester City, enquanto o Chelsea, segundo mais dispendioso, liderou mundialmente em receitas, com 448,8 ME.Os 4,10 mil ME gastos na Liga inglesa - 544,85 ME através dos três promovidos - suplantaram os 3,30 mil ME contabilizados em conjunto pelos escalões principais italiano (1,16 mil ME), alemão (781,8 ME), espanhol (755,28 ME) e francês (600,1 ME), podendo esses montantes subir nos próximos dias.Primeiro clube a suplantar os 500 ME numa temporada em contratações, o Manchester City desembolsou 146 ME pelo argentino Enzo Fernández, que saiu do campeão mundial Chelsea, no qual era vice-capitão, e estabeleceu já na última hora de mercado a transferência mais avultada neste defeso.Em função do câmbio atual, o ex-médio do Benfica, de 25 anos, subiu ao topo dos investimentos na história da Premier League, ao ultrapassar ligeiramente o avançado sueco Alexander Isak, negociado em 2025 do Newcastle para o Liverpool por 145 ME, verba que, há um ano, perfazia os mesmos 125 milhões de libras agora entregues pelo City ao Chelsea.Elliot Anderson (ex-Nottingham Forest, 135 ME), Ayyoub Bouaddi (ex-Lille, 95 ME), Iliman Ndiaye (ex-Everton, 70 ME) e Allan (ex-Palmeiras, 37,5 ME) também reforçaram os ‘citizens’, treinados pelo italiano Enzo Maresca, após 10 épocas com o espanhol Pep Guardiola, recordista de jogos e troféus do clube.Em contraste, Savinho (Tottenham, 87,8 ME), Tijjani Reijnders (Al Qadsiah, 61 ME), Rodri (FC Barcelona, 60 ME), eleito melhor futebolista do Mundial2026, e Nico González (Newcastle, 56 ME) deixaram Manchester, tal como John Stones (Inter Milão) e o português Bernardo Silva (Real Madrid), ambos desvinculados ao fim de 10 e nove anos, respetivamente.Ausente das competições europeias em 2026/27, o Chelsea perdeu Enzo, Marc Cucurella (Real, 55 ME) e Robert Sánchez, emprestado ao Como, mas apenas ficou atrás do City em despesas, ao desembolsar 406,7 ME.Morgan Rogers (ex-Aston Villa, 138 ME), Maxence Lacroix (ex-Crystal Palace, 60,7 ME), Marco Palestra (ex-Atalanta, 57 ME) e Emiliano Martínez (ex-Aston Villa, 8,75 ME) dinamizaram mais um verão agitado dos ‘blues’.Seguiu-se o Tottenham, igualmente arredado das provas da UEFA e com 366,35 ME investidos, um recorde na história do clube, que vem de duas épocas terminadas no 17.º lugar, primeiro acima da zona de despromoção.Sandro Tonali (ex-Newcastle, 108 ME), o luso Mateus Fernandes (ex-West Ham, 99 ME) e Jan Paul van Hecke (ex-Brighton, 60 ME) juntaram-se a Savinho nos reforços do Tottenham, ao qual chegaram igualmente Andrew Robertson (ex-Liverpool) e Marcos Senesi (ex-Bournemouth), bem como os emprestados Omar Marmoush (ex-Manchester City) e Mykhaylo Mudryk (ex-Chelsea), que esteve suspenso dois anos, devido a um caso de doping.Luka Vusković (Brighton, 54 ME), Cristian Romero (Atlético de Madrid, 33 ME) e Djed Spence (Inter, 30 ME) abandonaram o Tottenham, que cedeu Guglielmo Vicario (Juventus) e devolveu o português João Palhinha, posteriormente contratado pelo Benfica ao Bayern Munique por 14 ME.Newcastle (313 ME) e Aston Villa (300,2 ME) apresentaram investimentos recorde e Matías Fernández-Pardo (ex-Lille, 60 ME) e Johan Manzambi (ex-Friburgo, 60 ME) como maiores apostas, respetivamente, num defeso transformador para cada clube e pautado por várias saídas de Inglaterra.Anthony Gordon (FC Barcelona, 80 ME) e Nick Woltemade, cedido à Juventus, deixaram o Newcastle, cenário idêntico ao de Ollie Watkins (Al Hilal, 58,4 ME), Donyell Malen (Roma, 25 ME) e Lucas Digne (Paris Saint-Germain, sete ME) no Aston Villa, vencedor da Liga Europa em 2025/26.Recordista de gastos na última época, o Liverpool aplicou 125 ME em Bradley Barcola (ex-PSG), num total de 264,6 ME, que abrangeram ainda Jérémy Jacquet (ex.Rennes, 63,6 ME) e Víctor Muñoz (ex-Osasuna, 40 ME), ao passo que Ronald Araújo foi emprestado pelo FC Barcelona.Curtis Jones (Inter, 30 ME), Ibrahima Konaté (Real) e Mohamed Salah (Trabzonspor), referência ofensiva há nove temporadas, saíram dos ‘reds’, cuja atividade superou o campeão Arsenal (227,1 ME) e o Manchester United (173,2 ME).Os ‘gunners’ acolheram Bruno Guimarães (ex-Newcastle, 87,5 ME), Ezri Konsa (ex-Aston Villa, 59,6 ME) e Christos Tzolis (ex-Club Brugge, 40 ME) e assinaram em definitivo com Piero Hincapié (ex-Bayer Leverkusen, 40 ME), vendendo Leandro Trossard (Besiktas, 18 ME) e Gabriel Jesus (FC Barcelona, 10 ME).Carlos Baleba (ex-Brighton, 75,9 ME), Andrey Santos (ex-Chelsea, 56,3 ME) e Youri Tielemans (ex-Aston Villa, 41 ME) uniram-se nos ‘red devils’ a Marcus Rashford, outrora cedido ao FC Barcelona, enquanto Rasmus Hojlund (Nápoles, 44 ME), Casemiro (Inter Miami) e Jadon Sancho saíram.