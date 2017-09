O Swansea é um bom clube para mim, Renato Sanches

Lusa 02 Set, 2017, 20:10 | Futebol Internacional

Em declarações prestadas na conferência de imprensa da seleção de sub-21, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador português, de 20 anos, reconheceu que a experiência no futebol alemão não correu como esperava, mas vincou estar tranquilo e confiante para esta época de empréstimo em Inglaterra.



"O futebol não é só momentos bons, também temos momentos maus. Não foi um momento muito bom para mim, mas nada me abate. Já percebi como é o mundo do futebol. Já provei da boa moeda e agora provo da má, por aquilo que passei o ano passado. Agora, é só continuar a trabalhar e fazer as coisas bem", disse.



A competitividade existente no futebol inglês, no qual "o último classificado ganha ao primeiro e o segundo perde também com o último", foi um dos aspetos mais valorizados por Renato Sanches para justificar a sua mudança neste mercado de transferências.



"Quero transformar este ano de má moeda num ano de boa moeda. O Swansea é um clube bom, numa liga boa, na qual sempre sonhei jogar. A 'Premier League' é a melhor liga do mundo e ali acontecem muitas coisas. O meu trabalho lá vai ser só jogar, dar o meu melhor, ajudar a equipa e depois ver se vem a boa moeda", disse.



O primeiro adversário de Portugal na caminhada de apuramento para o próximo Europeu de sub-21 é, precisamente, o País de Gales, onde Renato Sanches irá passar esta nova época. Questionado sobre uma atenção particular dos adeptos galeses ao seu desempenho no jogo de terça-feira, em Chaves, o médio disse estar apenas concentrado na equipa das 'quinas'.



"Não estou preocupado com isso, só estou preocupado com os portugueses e em representar bem o país. Quero tentar fazer um bom jogo, eu e os meus colegas. Isso é que é o mais importante", rematou.



Após uma época no Bayern Munique, ao qual chegou proveniente do Benfica por cerca de 35 milhões de euros, Renato Sanches viu esta semana ser formalizado pelo clube alemão o seu empréstimo de um ano ao Swansea, sem opção de compra e por uma verba a rondar os 8,5 milhões de euros.