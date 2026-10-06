O último tango de Messi na Seleção: "Chegou o momento, vou em paz. Dei tudo"





Leo: "thank you for loving me so much"

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“Obrigado por me amarem tanto”, agradeceu Messi, numa mensagem dirigida a todos os argentinos.



O jogador de 39 anos estreou-se pela seleção principal da Argentina no final de 2005. Com a camisola albiceleste, participou em sete ocasiões na Copa América e em seis Mundiais. O ponto alto da carreira internacional de Messi foi quando levantou o troféu de campeão do Mundo em 2022, no Qatar.





“Obrigado por me amarem tanto”, agradeceu Messi, numa mensagem dirigida a todos os argentinos.O jogador de 39 anos estreou-se pela seleção principal da Argentina no final de 2005. Com a camisola albiceleste, participou em sete ocasiões na Copa América e em seis Mundiais. O ponto alto da carreira internacional de Messi foi quando levantou o troféu de campeão do Mundo em 2022, no Qatar.

O craque argentino, Lionel Messi, cumpre na madrugada desta quarta-feira, o último jogo com a camisola da seleção da Argentina. A equipa orientada por Lionel Scaloni defronta, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, a congénere do Benin, num jogo que será de festa para os adeptos da casa.Num vídeo divulgada pela marca desportiva que o patrociona há vários anos, Lionel Messi afirma que “chegou o momento”. “Vou em paz, dei tudo. Esta camisola foi o meu sonho”, garante o atual jogador dos americanos do Inter Miami.