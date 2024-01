Óbito/Beckenbauer: Futebol alemão presta homenagem ao `Kaiser` que inspirou gerações

"Estou extremamente triste, a notícia da sua morte afeta-me muito. Considero um dos grandes privilégios da minha vida ter conhecido e convivido com o Franz Beckenbauer", declarou Rudi Völler, citado no site da Federação Alemã de Futebol (DFB).



Atual diretor desportivo da seleção alemã, Völler foi orientado por Beckenbauer, que hoje morreu aos 78 anos, rumo ao título no Mundial Itália1990, defendendo que este cetro "nunca teria sido possível sem o seu excelente desempenho como treinador".



"O 'Kaiser' foi uma inspiração para mais de uma geração, ele permanecerá para sempre como a luz brilhante do futebol alemão. Com a morte de Franz Beckenbauer, o futebol alemão está a perder sua maior personalidade e eu estou a perder um bom amigo", lamentou o antigo avançado.



Capitão da seleção alemã que conquistou o Mundial de 1990, Lothar Matthäus considerou que a morte do antigo jogador e treinador representa "uma perda para o futebol e para a Alemanha".



"Foi um dos maiores enquanto treinador e jogador, dentro e fora do campo", completou, em declarações ao diário Bild.



O 'Kaiser' conquistou o título de campeão do mundo pela 'mannschaft' como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido na sexta-feira), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.



"Para mim, Franz Beckenbauer foi o melhor futebolista alemão da história. A sua interpretação do papel do líbero mudou o jogo, esse papel e a sua amizade com a bola tornaram-no um homem livre. Enquanto futebolista e treinador, foi sublime, estava acima das coisas", descreveu Julian Nagelsmann.



O atual selecionador alemão lembrou que quando o 'Imperador' entrava numa sala, esta se iluminava.



"Ele merecia o título de 'figura iluminadora do futebol alemão'. Teve uma aura até ao final, que nem mesmo os problemas de saúde com os que teve de lidar abalaram. Estou grato e orgulhoso por ter podido conhecê-lo e lembrá-lo-ei com carinho", garantiu Nagelsmann.



Entre as figuras do futebol alemão, e mais concretamente do Bayern Munique, que se associaram ao luto por Beckenbauer está Thomas Müller.



"Infelizmente, deixou-nos um dos maiores futebolistas da história do Bayern Munique. Descanse em paz, 'Kaiser' Franz. Nunca esqueceremos o que fez pelo futebol na Alemanha", escreveu na rede social X o jogador da equipa bávara, melhor marcador e melhor jovem jogador do Mundial da África do Sul2010.



Beckenbauer, que conquistou a Bola de Ouro em 1972 e 1976, ergueu três Taças dos Clubes Campeões da Europa pelo Bayern Munique, clube ao qual presidiu entre 1994 e 2009.



Além de ter orientado a seleção alemã, treinou igualmente os franceses do Marselha e o próprio Bayern, conduzindo a formação de Munique ao triunfo na Bundesliga em 1993/94.