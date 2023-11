Óbito/Bobby Charlton: Lenda do Manchester United morreu após queda acidental

Segundo os resultados da investigação, hoje apresentados no tribunal de Cheshire, a queda acidental ocorreu cinco dias antes da sua morte num centro de tratamento de demência em Knutsford, cidade no norte de Inglaterra, depois de Bobby Charlton ter perdido o equilíbrio ao levantar-se de uma cadeira e ter batido em um móvel ou "possivelmente em um radiador".



No dia da queda, os funcionários não se aperceberam de qualquer tipo de lesão, já que a sua mobilidade não foi afetada, porém, posteriormente, detetaram um inchaço nas costas e chamaram os paramédicos.



Bobby Charlton foi levado para o hospital, onde um exame revelou que tinha uma costela partida e, provavelmente, padecida de pneumonia, pelo que os médicos concordaram em dar-lhe cuidados paliativos até à sua morte.



Robert Charlton nasceu em 11 de outubro de 1937, em Ashington, uma cidade mineira no norte de Inglaterra, e chegou em 1954 aos 'red devils', clube no qual permaneceu até 1973, antes de rumar ao Preston North End (1973/74) e Wateford, da Irlanda (1975).



Irmão do também campeão do mundo em 1966 Jack Charlton, Bobby Charlton foi, juntamente com o treinador Matt Busby, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou oito jogadores do Manchester United, em Munique, em fevereiro de 1958.



O funeral de Charlton, que se sagrou três vezes campeão inglês e uma da Europa ao serviço dos 'red devils' (diabos vermelhos), será no dia 13 de novembro na Catedral de Manchester.