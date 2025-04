Óbito/Papa. Adiados encontros dos campeonatos da Argentina agendados para hoje

"É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco, nosso pai Jorge Bergoglio, que por meio das suas ações de vida se tornou o líder espiritual de milhões de homens e mulheres", lamentou o organismo, em comunicado.



A AFA indicou que “todas as partidas programadas de todas as competições foram suspensas, em sinal de luto”.



"Um minuto de silêncio também será observado antes do início de todas os encontros agendados entre terça-feira e domingo", acrescentou a AFA.



As partidas [dos vários escalões] foram remarcadas para terça-feira, no mesmo horário previsto, com exceção da partida entre o Argentinos Juniors e Barracas Central, da primeira divisão, que será disputada às 23:00 (horas em Lisboa).



Já as novas datas dos outros dois encontros (Tigre-Belgrano e Independiente Rivadavia-Aldosivido), do primeiro escalão, previstos para hoje, vão ser divulgadas posteriormente.



O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.



Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.



O Papa Francisco esteve 38 dias internado, devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera da morte.