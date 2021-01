Odegaard chega ao Arsenal por empréstimo do Real Madrid

O jogador de 22 anos chega ao emblema londrino depois de ter sido utilizado em apenas nove jogos dos "merengues" na primeira parte da temporada (dois na Liga dos Campeões e sete no campeonato espanhol) e poderá defrontar o Benfica nos dois duelos dos 16 avos de final da Liga Europa, agendados para 18 e 25 de fevereiro.Formado no Stromsgodset, Odegaard ingressou no Real Madrid com apenas 16 anos e vai cumprir o quarto empréstimo desde que assinou pelo clube da capital espanhola, depois de já ter passado por Heerenveen, Vitesse e Real Sociedad.

No Arsenal, o médio ofensivo vai ser colega de equipa do português Cédric Soares e terá a camisola número "11".