Futebol Internacional
Oficial: Guardiola deixa Manchester City
O treinador espanhol Pep Guardiola vai deixar o Manchester City no final da época, informa o clube inglês de futebol, oficializando o final de uma ligação de 10 épocas e 20 títulos.
“Pep Guardiola deixa de ser treinador do Manchester City este verão. O catalão, que chegou ao City em julho de 2016, teve um efeito transformador nos 10 anos sob a sua liderança e sairá com 20 títulos importantes, que o tornaram o treinador de maior sucesso na nossa história”, sublinhou o emblema inglês.
Na mesma nota, na página oficial do clube, o Manchester City acrescenta que Pep Guardiola, de 55 anos, continuará ligado ao City Football Group, no papel de embaixador global, prestando consultadoria os clubes que fazem parte da sociedade.
Na mesma nota, na página oficial do clube, o Manchester City acrescenta que Pep Guardiola, de 55 anos, continuará ligado ao City Football Group, no papel de embaixador global, prestando consultadoria os clubes que fazem parte da sociedade.
(Com Lusa)