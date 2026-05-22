Oficial: Guardiola deixa Manchester City

(Com Lusa)

“Pep Guardiola deixa de ser treinador do Manchester City este verão. O catalão, que chegou ao City em julho de 2016, teve um efeito transformador nos 10 anos sob a sua liderança e sairá com 20 títulos importantes, que o tornaram o treinador de maior sucesso na nossa história”, sublinhou o emblema inglês.Na mesma nota, na página oficial do clube, o Manchester City acrescenta que Pep Guardiola, de 55 anos, continuará ligado ao City Football Group, no papel de embaixador global, prestando consultadoria os clubes que fazem parte da sociedade.