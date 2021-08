Oficial. Ronaldo assina por dois anos pelo Manchester United

"O United confirma a contratação de Cristiano Ronaldo num acordo de dois anos com mais um de opção", diz um comunicado desta manhã de terça-feira, que recorda os grandes números do jogador.







"Cristiano, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ganhou até agora mais de 30 troféus durante sua carreira, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, sete títulos da Liga em Inglaterra, Espanha e Itália e o Euro-2016 com o seu país natal, Portugal.



Cristiano é o primeiro jogador a vencer ligas em três países diferentes, também foi o maior marcador da Série A da temporada passada e conquistou a bota de ouro no Europeu deste ano. Na sua primeira passagem pelo Manchester United, marcou 118 golos em 292 jogos".





Na hora do regresso fica o registo das primeiras palvras de CR7: "O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração, e fiquei impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio na sexta-feira", começou por dizer.



"Mal posso esperar para jogar em Old Trafford perante um estádio cheio e ver todos os adeptos novamente. Estou ansioso por me juntar à equipa após os jogos internacionais, e espero que tenhamos uma época de muito sucesso pela frente", concluiu.







Já o treinador Ole Gunnar Solskjaer referiu que lhe faltam palavras para descrever Ronaldo, destacando as qualidades futebolísticas, mas também humanas.



“Ter o desejo e a capacidade de jogar ao mais alto nível por um período tão longo de tempo exige que seja uma pessoa especial. Não temos dúvidas que vai continuar a impressionar e a sua experiência vai ser vital para os jovens jogadores do plantel”, salientou.







A Juventus divulgou os pormenores do negócio com o Manchester United para a saída de Cristiano Ronaldo.



Em comunicado, a formação italiana anunciou que chegou a acordo com o clube inglês para o pagamento de 15 milhões de euros, pagos em cinco anos, a que podem acrescer oito milhões dependendo de objetivos desportivos específicos, que a Juventus não especificou.