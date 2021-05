Oficial. UEFA confirma final da "Champions" no Dragão com público

A final estava marcada para o Olímpico de Ataturk, em Istambul, mas a situação pandémica na Turquia, que há pouco mais de uma semana entrou na "lista vermelha" do Reino Unido devido ao elevado número de casos positivos de Covid-19, motivou a alteração.





"A UEFA discutiu a transferência do jogo para Inglaterra, mas, apesar dos esforços exaustivos por parte da Federação e das autoridades, não foi possível obter as isenções necessárias do regime de quarentena no Reino Unido. As autoridades portuguesas e a Federação Portuguesa de Futebol intervieram e trabalharam de forma rápida e harmoniosa com a UEFA para oferecer um local adequado para a final e, como Portugal é um destino da lista verde para a Inglaterra, os adeptos e jogadores presentes na final não terão de ficar em quarentena quando regressarem a casa", frisa o organismo, através de um comunicado.



O facto de as autoridades portuguesas terem permitido a presença de público no estádio foi decisiva, segundo explica o comunicado, que ainda não confirma qual a lotação do recinto. "No entanto, os adeptos das duas equipas poderão comprar bilhetes através dos clubes da forma habitual, estando 6.000 bilhetes por clube à venda", refere-se.







Portugal recebe a segunda final da "Champions" consecutiva, depois de no ano passado ter sido realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, entre Bayern Munique e Paris Saint-Germain.





O facto de a pandemia estar controlada em Portugal foi ainda decisivo para a decisão anunciada, como também as boas organizações da Federação Portuguesa de Futebol de eventos importantes recentes como a final four da Liga das Nações, em 2019, e a final a oito da Liga dos Campeões da época passada, então em Lisboa.





Outro recinto do Euro2004, o Estádio do Bessa, no Porto, recebeu a final do campeonato da Europa de sub-21 de 2006, em 4 de junho, quando os Países Baixos conquistaram o título, ao derrotarem a Ucrânia, por 3-0.



Em 2019, a seleção portuguesa somou o seu segundo título sénior europeu, ao vencer a final da primeira Liga das Nações, cuja "final four" se disputou em Guimarães e no Porto, com a equipa das `quinas` a derrotar os Países Baixos (1-0) no Estádio do Dragão.