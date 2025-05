Olga Carmona deixa Real Madrid no final da época

“O Real Madrid comunica que a nossa capitã Olga Carmona decidiu colocar um ponto final na sua trajetória como jogadora do Real Madrid”, anunciou o clube da capital espanhola, à qual a futebolista chegou em 2020/21, proveniente do Sevilha.



Na mesma nota, o clube espanhol transmite o seu “agradecimento e carinho por tudo o que a jogadora deu ao clube e por ter representado sempre os valores do Real Madrid”.



Olga Carmona, nascida em 12 de junho de 2000, há 24 anos, disputou 186 jogos oficiais pelo Real Madrid, sendo a recordista do clube, e conseguiu 28 golos.



Pela Espanha, a lateral conta 51 internacionalizações, com três golos, entre os quais o que selou face à Inglaterra (1-0) o título mundial de 2023, na final da prova realizada na Austrália e Nova Zelândia.



“O Real Madrid deseja muita sorte à jogadora e a toda a sua família na nova etapa da sua vida”, diz ainda o comunicado, numa altura em que, segundo a imprensa, Olga Carmona vai ser reforço do Paris Saint-Germain para 2025/26.