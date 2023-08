Olimpia Ljubljana, de João Henriques, elimina Ludogorets e faz história na Champions

Num jogo emocionante, o Ludodorets abriu o marcador aos 15 minutos, por Kiril Despodov, mas o Olimpia restabeleceria o empate três minutos volvidos, pelo avançado Timi Elsnik, que viria a ser o herói do jogo.



O empate manteve-se até quase ao final, apesar de ambas as equipas terem criado oportunidades para o desfazer, até que, ao minuto 90+2, o mesmo Elsnik fez o 2-1, na sequência de um passe rasteiro na execução de um pontapé de canto.



Os instantes finais foram tensos, tendo o árbitro, já depois de ter terminado a partida, voltado atrás, após indicação do videoárbitro, e assinalado grande penalidade favorável aos búlgaros, mas Despodov permitiu a defesa do guarda-redes MAtevz Vidovsek, que assim garantiu a continuidade em prova da sua equipa.



Pela equipa eslovena atuaram três jogadores portugueses, o médio Rui Pedro e os laterais direito e esquerdo Jorge Silva e David Sualehe, respetivamente.



Na partida da primeira mão, na Bulgária, registou-se um empate a um golo entre as duas equipas.