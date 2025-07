Olimpija de Jorge Simão empata na "Champions"

Depois de um primeiro tempo sem golos em Liubliana, a formação cazaque, com os lusos Luís Mata e Jorginho no "onze" inicial, adiantou-se aos 59 minutos, por intermédio de Dastan Satpaev, mas os anfitriões alcançaram a igualdade sete minutos depois, numa jogada 100% portuguesa, com Diga a assistir Diogo Pinto para a igualdade.



O encontro da segunda mão da primeira ronda da qualificação para a liga milionária disputa-se na próxima semana, no dia 15 de julho, em Almaty, no Cazaquistão.



Já o Differdange, do Luxemburgo, treinado por Pedro Silva, foi derrotado na visita ao terreno do Drita, do Kosovo, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo avançado Arb Manaj, aos 74 minutos.



O clube luxemburguês, que contou com os lusos Bruninho e Rafa Pinto a titulares, vai receber o Drita também no próximo dia 15, para a decisão da eliminatória.