Olivier Giroud vai jogar no Lille

Autor de 57 golos em 137 jogos pela França, Giroud volta a ‘casa depois de rescindir contrato com os norte-americanos do Los Angeles FC, pelos quais somou apenas cinco golos e três assistências, em 37 jogos, em 2024 e 2025.



“Olivier, a grande família do Lille está feliz e orgulhosa por te acolher, na tua casa. Bem-vindo”, afirmou o comunicado do Lille.



Giroud, presentemente com 38 anos, deixou a Ligue 1 em 2012, rumo aos ingleses do Arsenal, nos quais jogou cinco épocas e meia, antes de se mudar, em janeiro de 2018, para o vizinho Chelsea, no qual atuou três temporadas e meia.



Seguiram-se três épocas em Itália, no AC Milan, antes da transferência para os Estados Unidos.



O avançado retirou-se da seleção gaulesa em julho de 2024, mas continua a ser o melhor marcador, embora com apenas mais sete golos do Kylian Mbappé, terceiro da lista, com 50, para já também ainda atrás de Thierry Henry, segundo, com 51.