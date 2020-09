Ollie Watkins é protagonista da mais cara contratação do Aston Villa

A transferência do avançado Ollie Watkins, que militava no Brentford, foi anunciada pelo Aston Villa e poderá atingir cerca de 36,1 milhões de euros, caso sejam compridos alguns objetivos previstos no contrato.



Watkins, de 24 anos, que na época passada apontou 26 golos, vai voltar a trabalhar com o técnico Dean Smith, que na época 2018/2019 se transferiu do Brentford para o Aston Villa.