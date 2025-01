Olympiacos, adversário do FC Porto na Liga Europa, vence e mantém liderança

O Aris chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo do avançado espanhol Loren Moron, aos 35 minutos, mas o Olympiacos deu a volta ao resultado na segunda parte com um ‘bis’ de Charalampos Koustoulas, que foi a figura do jogo, aos 50 e aos 90+6 minutos.



Pela equipa da casa alinharam três portugueses, o médio Chiquinho, que seria substituído, aos 90+11 minutos, pelo neozelandês Marco Stamenic, e o ala Gelson Martins, rendido pelo ex-avançado benfiquista Roman Yaremchuk, da Ucrânia. Já o lateral Costinha foi lançado na segunda parte.



O Olympiacos desloca-se ao Dragão no próximo dia 23 de janeiro para defrontar o FC Porto, em jogo da sétima jornada da fase de liga da Liga Europa, estando ambos em zona de qualificação para o play-off de acesso aos oitavos, mas os gregos seguem em 15.º, com nove pontos, e os portugueses em 18.º, com oito.