Olympiacos campeão da Grécia

Com os portugueses Costinha, André Horta, Chiquinho e Gelson Martins no plantel, o Olympiacos regressou aos títulos na Grécia, depois de duas épocas de ausência, sucedendo ao PAOK Salónica.



Já na fase de apuramento de campeão, a formação do Pireu venceu com um golo solitário do marroquino El Kaabi, aos 55 minutos, num partida em que Gelson e Chiquinho foram titulares, enquanto Costinha foi lançado na segunda parte.



O Olympiacos passou a somar 66 pontos, mais 10 que o Panathinaikos, de Rui Vitória, que ficou sem possibilidades de chegar ao título.



Com 48 troféus da Liga grega, o Olympiacos reforçou o estatuto de recordista, contra os 20 do Panathinaikos, que está em branco desde 2009/10.