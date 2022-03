Olympiacos, de Pedro Martins, goleia e lidera destacado na Grécia

Sokratis (52 minutos), Georgios Masouras (54 e 57), Andreas Bouchalakis (66) e o cabo-verdiano Garry Rodrigues (84) marcaram os golos dos bicampeões helénicos, enquanto o espanhol David Sierra (75) assinou o tento dos visitantes, que ocupam o sexto posto.



O médio luso João Carvalho foi titular na formação ateniense e ainda assistiu para o segundo golo do Olympiacos, que alcançou o triunfo mais dilatado da temporada.



Ainda sem qualquer derrota nos 25 encontros realizados para o campeonato, o conjunto comandado por Pedro Martins mantém-se isolado no topo da classificação, com 65 pontos, mais 16 do que PAOK (49), segundo colocado, que hoje visita o AEK (42), terceiro.