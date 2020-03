Olympiacos, de Pedro Martins, vence e aumenta vantagem no comando na Grécia

Só na segunda parte é que o Olympiacos, que vinha de um sucesso retumbante em Londres, ao eliminar na quinta-feira o Arsenal nos 16 avos de final da Liga Europa, consumou o triunfo, com um golo aos 61 minutos, de Georgius Masouras, e outro ao 'cair do pano', de Andreas Bouchalakis, aos 90+4.



Pelo Olympiacos jogaram os 90 minutos dois internacionais portugueses, o guarda-redes José Sá e o defesa central Rúben Semedo, enquanto na equipa do Panetolikos alinharam mais dois compatriotas, os médios Dalcio, que foi titular, e Mimito, que entrou em campo aos 75, a render o argelino Aymen Tahar.



O PAOK, treinado por Abel Ferreira, não foi além de um empate a um golo no terreno do Xanthi, não obstante ter marcado primeiro, logo aos quatro minutos, pelo avançado inglês Chuba Akpom, mas não conseguiu preservar a vantagem, anulada ao minuto 18, pelo central Christos Lisgaras.



O empate cedido pelo PAOK deixa-o a sete pontos do líder Olympiacos, que soma 66, seguido da equipa de Salónica, com 59, e do AEK Atenas, com 51, ao fim de 26 jornadas.