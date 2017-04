Olympiacos goleia Giannina e é campeão pela sétima vez consecutiva

Lusa 23 Abr, 2017, 19:16 | Futebol Internacional

O 44.º campeonato chegou na penúltima jornada do campeonato, com o clube, que teve em Paulo Bento o primeiro treinador da época, tendo sido despedido em março o, a chegar aos 64 pontos, seis acima do PAOK, que hoje venceu no tereno do Platanias (3-1) e confirmou o segundo lugar.



A conquista do heptacampeonato foi confirmada com Diogo Figueiras e André Martins como titulares e com golos do alemão Marko Marin (21 minutos), do português naturalizado marroquino Manuel da Costa (24), do espanhol De la Bella (29 e 71) e de Alejandro Domínguez, de grande penalidade, aos 81.



Esta época, também alinhou pelo clube, em 28 minutos da vitória sobre o Larisa (1-0) na quinta jornada, o português Gonçalo Paciência, emprestado pelo FC Porto e entretanto regressado a Portugal, para jogar pelo Rio Ave.



Entre o plantel estão ainda vários nomes conhecidos do futebol português, nomeadamente o paraguaio ex-Benfica Óscar Cardozo, o ex-FC Porto e Arouca Sebá e o antigo lateral de Vitória de Setúbal e FC Porto Aly Cissokho, além do ex-Sporting de Braga Felipe Pardo, transferido em janeiro para o Nantes de Sérgio Conceição.



O técnico Takis Lemonis, que orienta o Olympiacos pela terceira vez (primeiro de 2000 a 2002 e depois de 2006 a 2008), substituiu Paulo Bento a 23 de março no comando técnico da equipa que agora levou ao título pela quinta vez, depois de 2001, 2002, 2007 e 2008.



Aos cinco títulos como treinador, somam-se outros quatro que o grego de 57 anos conquistou pelo clube enquanto jogador, em 1980, 1981, 1982 e 1987.



Os campeões gregos podem ainda juntar a Taça da Grécia ao rol de conquistas, ainda que tenham saído derrotados (2-1) em casa, na primeira mão das meias-finais, contra o AEK, que voltam a encontrar na quarta-feira.



Ao mesmo tempo, em Atenas, o Panathinaikos venceu o Atromitos, treinado por Ricardo Sá Pinto, com um golo solitário de Molins, e segurou o terceiro lugar à entrada para a última jornada, com dois pontos de avanço sobre o AEK, que também venceu.



Já o Atromitos segue no oitavo lugar, com 36 pontos.