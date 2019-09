Olympiacos mantém liderança na Grécia após triunfo sobre Lamia

Lusa Comentários 28 Set, 2019, 21:59 | Futebol Internacional

Com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Podence no ‘onze’ inicial, o Olympiacos apenas se conseguiu adiantar no marcador no decorrer da segunda parte, através do argelino El Arbi Soudani aos 61 minutos.



Nove minutos depois, foi a vez de Yousef El Arabi faturar, fixando o resultado nos 2-0.



Com quatro vitórias e um empate nas primeiras cinco jornadas do campeonato helénico, a turma de Pedro Martins segue no primeiro posto, mas pode ser ainda apanhada pelo PAOK, que se desloca no domingo ao terreno do AEK Atenas.