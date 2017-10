Olympiacos perde em casa com o Atromitos e agudiza crise na liga grega

Lusa 01 Out, 2017, 16:09 / atualizado em 01 Out, 2017, 16:13 | Futebol Internacional

Com Diogo Figueiras e André Martins no ‘onze’, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões mostrou-se incapaz de fazer valer os ‘galões’ de heptacampeão e somou a terceira derrota consecutiva em todas as competições, depois do desaire por 2-0 em casa da Juventus, para a ‘Champions’.



O golo de Kivrakidis, aos 60 minutos, bastou para que o Atromitos ultrapassasse os campeões em título, estando agora no quarto posto com 10 pontos, mais dois que o Olympiakos, que ainda pode cair para sexto no final da jornada e ficar a oito pontos de distância do líder, o AEK, que hoje visita o Asteras Tripolis.



Na Liga dos Campeões, a formação grega, que em seis jornadas do campeonato falhou a vitória em quatro, está incluída no grupo D, onde somou duas derrotas, com a Juventus na quarta-feira e com o Sporting (3-2) na primeira jornada.